Медведев заявил об ответных мерах на введённые Украиной ограничения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о решении ввести ответные меры на расширение Украиной списка запрещённых для импорта российских товаров. По его словам, действия Киева являются очередным недружественным шагом.

«В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, Россия, в частности, запрещает ввоз украинской продукции машиностроения.

«Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров. Эта мера коснётся украинской продукции машиностроения, лёгкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн», — заявил он.

10 апреля правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны. Соответствующее постановление было принято на заседании кабинета министров.

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в том числе кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал решение правительства Украины расширить перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.