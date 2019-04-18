Медведев заявил об ответных мерах на введённые Украиной ограничения

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о решении ввести ответные меры на расширение Украиной списка запрещённых для импорта российских товаров. По его словам, действия Киева являются очередным недружественным шагом.
Медведев заявил об ответных мерах на введённые Украиной ограничения
  • РИА Новости

«В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, Россия, в частности, запрещает ввоз украинской продукции машиностроения.

«Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров. Эта мера коснётся украинской продукции машиностроения, лёгкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн», — заявил он.

10 апреля правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны. Соответствующее постановление было принято на заседании кабинета министров.

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в том числе кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал решение правительства Украины расширить перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.

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