Медведев заявил об ответных мерах на введённые Украиной ограничения
- РИА Новости
«В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — цитирует РИА Новости Медведева.
По его словам, Россия, в частности, запрещает ввоз украинской продукции машиностроения.
«Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров. Эта мера коснётся украинской продукции машиностроения, лёгкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн», — заявил он.
10 апреля правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны. Соответствующее постановление было принято на заседании кабинета министров.
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в том числе кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал решение правительства Украины расширить перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.