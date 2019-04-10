В Госдуме отреагировали на расширение торговых санкций Украины

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение правительства Украины расширить перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.

По его словам, наибольший приток средств на Украину идёт именно из России за счёт денег, которые зарабатывают там украинцы.

«Это повышает экономику Украины. Запрет на товары — ещё один большой минус. Простые избиратели уже не понимают, когда можно верить президенту. До 21 апреля мы ещё не раз увидим подобные двойственные решения, которые вводят в ступор украинских граждан», — сказал он.

Ранее правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.

Какие именно товары были внесены в список, не уточняется.