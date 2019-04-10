В Госдуме отреагировали на расширение торговых санкций Украины

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение правительства Украины расширить перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.
В Госдуме отреагировали на расширение торговых санкций Украины
  • ©duma.gov.ru

По его словам, наибольший приток средств на Украину идёт именно из России за счёт денег, которые зарабатывают там украинцы.

«Это повышает экономику Украины. Запрет на товары — ещё один большой минус. Простые избиратели уже не понимают, когда можно верить президенту. До 21 апреля мы ещё не раз увидим подобные двойственные решения, которые вводят в ступор украинских граждан», — сказал он.

Ранее правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.

Какие именно товары были внесены в список, не уточняется.

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