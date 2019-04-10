В Совфеде прокомментировали расширение Украиной торговых санкций

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT решение правительства Украины расширить перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.

«Именно выборы подстёгивают действия тех, кто сделал ставку на национализм. Именно им нужно оживление русофобской истерии, и они хватаются за соломинку», — сказал он.

По словам сенатора, России в сложившейся ситуации «необходимо проявлять мудрость».

«Положение дел по итогам выборов может измениться. Если данная политика продолжится, никто не запретит Москве адекватно реагировать. Киев в этом отношении намного более уязвим», — считает Климов.

Ранее правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.

Какие именно товары были внесены в список, не уточняется.