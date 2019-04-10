В Совфеде прокомментировали расширение Украиной торговых санкций
- РИА Новости
«Именно выборы подстёгивают действия тех, кто сделал ставку на национализм. Именно им нужно оживление русофобской истерии, и они хватаются за соломинку», — сказал он.
По словам сенатора, России в сложившейся ситуации «необходимо проявлять мудрость».
«Положение дел по итогам выборов может измениться. Если данная политика продолжится, никто не запретит Москве адекватно реагировать. Киев в этом отношении намного более уязвим», — считает Климов.
Ранее правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.
Какие именно товары были внесены в список, не уточняется.