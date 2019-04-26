ВТО утвердила решение по спору России и Украины о транзите товаров

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил решение по спору России и Украины о транзите товаров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского Минэкономразвития.

«В докладе третейская группа пришла к выводу о том, что все оспариваемые Украиной российские меры соответствуют правилам ВТО», — утверждается в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечается, в связи с тем, что Украина не подала апелляцию на данное решение, оно окончательно вступило в силу 26 апреля.

«Считаем, что данное решение является выверенным и отражает реальный баланс прав членов организации по защите своей национальной безопасности и их обязанностей по устранению ограничений в международной торговле», — приводит пресс-служба комментарий министра экономического развития России Максима Орешкина.

Ранее Украина объявила об отказе подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации по транзиту украинских товаров через Россию.

Политолог Александр Асафов в беседе с Nation News оценил решение Киева расширить список российских товаров, запрещённых к ввозу на территорию Украины.