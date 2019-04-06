Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО

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Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.

Орешкин опубликовал пост в Facebook, поблагодарив экспертов министерства и постпредства при организации в Женеве за отличную работу.

Он отметил, что победа в споре укрепит российские позиции в споре с США по пошлинам на импорт стали и алюминия.

При этом журналист Андрей Колесников спросил главу ведомства в комментариях, не жалко ли ему «бедных украинцев».

«Им самих себя не жалко», — ответил Орешкин, прикрепив материал со словами Климкина о том, что Киев проиграла спор, в том числе потому что не были учтены советы МИД страны.

Ранее стало известно, что Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.

Как отмечалось, в ВТО констатировали, что все оспариваемые меры были приняты Россией для защиты существенных интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях.

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