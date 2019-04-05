Климкин оценил победу России над Украиной в ВТО по делу о транзите

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Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал победу России над Украиной в ВТО по делу о транзите.
Климкин оценил победу России над Украиной в ВТО по делу о транзите
  • РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит всё же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике», — написал он.

Ранее стало известно, что Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров

Данное событие прокомментировал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

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