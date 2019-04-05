Климкин оценил победу России над Украиной в ВТО по делу о транзите

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал победу России над Украиной в ВТО по делу о транзите.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит всё же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике», — написал он.

Ранее стало известно, что Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.

Данное событие прокомментировал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.