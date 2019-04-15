Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите

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Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.
Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. 

Отмечается, что межведомственная рабочая группа провела подробный юридический анализ отчёта группы экспертов ВТО и пришла к выводу о наличии в нём «ряда существенных положений, позитивных для торговых интересов Украины и всей международной общественности». 

«Учитывая позиции всех членов межведомственной группы, позиции стран-партнёров Украины о возможных последствиях обжалования решения группы экспертов по этому делу... межведомственная рабочая группа утвердила решение удержаться от инициирования процедуры апелляционного пересмотра выводов группы экспертов по делу «Российская Федерация — меры об ограничении транзитного движения», — указано в сообщении.

Ранее в украинском министерстве заявили о намерении обжаловать решение ВТО о споре с Россией по делу о транзите. 

Политолог Александр Асафов в беседе с Nation News оценил решение Киева расширить перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию Украины.

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