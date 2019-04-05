Украина обжалует решение ВТО о споре с Россией по делу о транзите
- Reuters
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Для ВТО естественным является двухэтапное рассмотрение споров: группой экспертов и апелляционным органом. Обращение в апелляционный орган является устоявшейся практикой», — указывается в заявлении.
В министерстве отметили, что в настоящий момент специалисты изучают решение арбитров организации.
В ведомстве также добавили, что в настоящий момент апелляционный орган ВТО рассматривает два украинских дела.
«Два наших дела сейчас рассматривает апелляционный орган: Украина против России об ограничении на импорт вагонов и стрелочных переводов, а также Россия против Украины относительно антидемпинговых пошлин по нитрату аммония. Результат рассмотрения пока неизвестен», — сообщили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров. В украинском МИД уже прокомментировали событие.