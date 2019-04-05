Украина обжалует решение ВТО о споре с Россией по делу о транзите

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Министерство экономического развития и торговли Украины заявило о намерении подать апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу спора Москвы и Киева, касающегося транзита украинских товаров.
Украина обжалует решение ВТО о споре с Россией по делу о транзите
  • Reuters

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Для ВТО естественным является двухэтапное рассмотрение споров: группой экспертов и апелляционным органом. Обращение в апелляционный орган является устоявшейся практикой», — указывается в заявлении.

В министерстве отметили, что в настоящий момент специалисты изучают решение арбитров организации.

В ведомстве также добавили, что в настоящий момент апелляционный орган ВТО рассматривает два украинских дела.

«Два наших дела сейчас рассматривает апелляционный орган: Украина против России об ограничении на импорт вагонов и стрелочных переводов, а также Россия против Украины относительно антидемпинговых пошлин по нитрату аммония. Результат рассмотрения пока неизвестен», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров. В украинском МИД уже прокомментировали событие.

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