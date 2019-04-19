Орешкин рассказал, как готовились ответные меры в отношении Украины
«Перечень украинской продукции, попадающей под вводимые правительством ограничения, формировался, в том числе, с точки зрения возможностей её замещения как отечественными товарами, так и продукций из иных государств», — цитирует РИА Новости министра.
По его словам, ограничения по торговле с Украиной затронут товары с годовым оборотом в $4,3 млрд, или почти 30% товарооборота двух стран в 2018 году.
18 апреля стало известно, что Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Под такое решение попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.
Позднее в Министерстве промышленности и торговли России отметили, что не ожидают дефицита в связи с запретом на ввоз одежды и обуви с Украины.