Орешкин рассказал, как готовились ответные меры в отношении Украины

Короткая ссылка
Россия в случае с запретом ввоза товаров с Украины исходила из возможности из замещения российской продукцией или продукцией других стран. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Перечень украинской продукции, попадающей под вводимые правительством ограничения, формировался, в том числе, с точки зрения возможностей её замещения как отечественными товарами, так и продукций из иных государств», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, ограничения по торговле с Украиной затронут товары с годовым оборотом в $4,3 млрд, или почти 30% товарооборота двух стран в 2018 году.

18 апреля стало известно, что Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Под такое решение попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.

Позднее в Министерстве промышленности и торговли России отметили, что не ожидают дефицита в связи с запретом на ввоз одежды и обуви с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить