В Минпромторге прокомментировали запрет на ввоз одежды с Украины

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Министерство промышленности и торговли России не ожидает дефицита в связи с запретом на ввоз одежды и обуви с Украины.
В Минпромторге прокомментировали запрет на ввоз одежды с Украины
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«В части лёгкой промышленности запрещён импорт с Украины готовой одежды и обуви. Отмечаем, что эти товары импортируются в Россию из целого ряда стран, поэтому мы не ожидаем возникновения какого-либо дефицита», — приводит РИА Новости слова представителя министерства.

Он отметил, что запрет «создаст дополнительные возможности для отечественных компаний, которые осуществляют производство товаров этих групп».

18 апреля правительство России опубликовало постановление о расширении запрета на ввоз ряда товаров с Украины и об ограничении вывоза. Под запрет на ввоз с Украины в Россию подпали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.

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