Россия запретила ввоз одежды и обуви с Украины

Правительство России опубликовало постановление о расширении запрета на ввоз ряда товаров с Украины и об ограничении вывоза. Под запрет о ввозе с Украины в Россию попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Под запрет на ввоз в Россию попали различные товарные позиции по бумаге и картону — бумага и картон немелованные, бумага и картон ручного отлива, крафт-бумага и крафт-картон немелованные, бумага и картон многослойные, бумага и картон гофрированные, картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара.

Кроме того, запрещён ввоз ряда позиций в одежде и обуви.

Также Россия запрещает ввоз трубной продукции из чёрных металлов, в том числе для нефте- и газопроводов, и бульдозеров.

Согласно постановлению, разрешение на экспорт из России угля и части нефтепродуктов на Украину с 1 июня будет выдавать Минэкономразвития.

18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о решении ввести ответные меры на расширение Украиной списка запрещённых для импорта российских товаров. В частности, Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.

10 апреля правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.