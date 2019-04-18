Россия запретила ввоз одежды и обуви с Украины
- Reuters
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Под запрет на ввоз в Россию попали различные товарные позиции по бумаге и картону — бумага и картон немелованные, бумага и картон ручного отлива, крафт-бумага и крафт-картон немелованные, бумага и картон многослойные, бумага и картон гофрированные, картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара.
Кроме того, запрещён ввоз ряда позиций в одежде и обуви.
Также Россия запрещает ввоз трубной продукции из чёрных металлов, в том числе для нефте- и газопроводов, и бульдозеров.
Согласно постановлению, разрешение на экспорт из России угля и части нефтепродуктов на Украину с 1 июня будет выдавать Минэкономразвития.
18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о решении ввести ответные меры на расширение Украиной списка запрещённых для импорта российских товаров. В частности, Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
10 апреля правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.