Россия запретила ввоз одежды и обуви с Украины

Короткая ссылка
RT
Правительство России опубликовало постановление о расширении запрета на ввоз ряда товаров с Украины и об ограничении вывоза. Под запрет о ввозе с Украины в Россию попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.
Россия запретила ввоз одежды и обуви с Украины
  • Reuters

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Под запрет на ввоз в Россию попали различные товарные позиции по бумаге и картону — бумага и картон немелованные, бумага и картон ручного отлива, крафт-бумага и крафт-картон немелованные, бумага и картон многослойные, бумага и картон гофрированные, картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара.

Кроме того, запрещён ввоз ряда позиций в одежде и обуви. 

Также Россия запрещает ввоз трубной продукции из чёрных металлов, в том числе для нефте- и газопроводов, и бульдозеров.

Согласно постановлению, разрешение на экспорт из России угля и части нефтепродуктов на Украину с 1 июня будет выдавать Минэкономразвития.

18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о решении ввести ответные меры на расширение Украиной списка запрещённых для импорта российских товаров. В частности, Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину

10 апреля правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить