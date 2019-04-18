Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.

По его словам, также вводится перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений.

«В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и вот те же самые нефть и нефтепродукты», — подчеркнул российский премьер.

Ранее правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.