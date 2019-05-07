В Раде предложили ещё одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй выступил с предложением провести церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 20 мая.

«Предлагаю изменить на день дату инаугурации Владимира Зеленского — с 19 на 20 мая, чтобы не пересекаться с Днём памяти жертв политических репрессий», — написал политик в Facebook.

Как сообщает Интерфакс-Украина, депутат зарегистрировал проект постановления о дате, времени и месте проведения инаугурации новоизбранного президента.

Ранее Зеленский в письме спикеру Верховной рады Андрею Парубию указал, что инаугурацию необходимо провести 19 мая.

При этом глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал 19 мая «крайне неудачной» датой для инаугурации президента Украины.

Он подчеркнул, что президент Зеленский не имеет права на «глумление над памятью миллионов жертв репрессий».