Вятрович назвал 19 мая «крайне неудачной» датой для инаугурации президента Украины

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Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал выбранную избранным президентом страны Владимиром Зеленским дату для инаугурации.

«Дата крайне неудачная — это День памяти жертв политических репрессий, определённый указом президента в 2007 году. Это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине», — написал он.

По словам Вятровича, комик Зеленский позволял себе «шутки над голодомором», но президент Зеленский не имеет права на «глумление над памятью миллионов жертв репрессий».

Ранее Владимир Зеленский в письме спикеру Верховной рады Андрею Парубию указал, что инаугурацию необходимо провести 19 мая.

Украинский депутат Владимир Арьев оценил предложение избранного лидера.

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