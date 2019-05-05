Вятрович назвал 19 мая «крайне неудачной» датой для инаугурации президента Украины

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал выбранную избранным президентом страны Владимиром Зеленским дату для инаугурации.

«Дата крайне неудачная — это День памяти жертв политических репрессий, определённый указом президента в 2007 году. Это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине», — написал он.

По словам Вятровича, комик Зеленский позволял себе «шутки над голодомором», но президент Зеленский не имеет права на «глумление над памятью миллионов жертв репрессий».

Ранее Владимир Зеленский в письме спикеру Верховной рады Андрею Парубию указал, что инаугурацию необходимо провести 19 мая.

Украинский депутат Владимир Арьев оценил предложение избранного лидера.