Вятрович назвал 19 мая «крайне неудачной» датой для инаугурации президента Украины
«Дата крайне неудачная — это День памяти жертв политических репрессий, определённый указом президента в 2007 году. Это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине», — написал он.
По словам Вятровича, комик Зеленский позволял себе «шутки над голодомором», но президент Зеленский не имеет права на «глумление над памятью миллионов жертв репрессий».
Ранее Владимир Зеленский в письме спикеру Верховной рады Андрею Парубию указал, что инаугурацию необходимо провести 19 мая.
Украинский депутат Владимир Арьев оценил предложение избранного лидера.