В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского
- РИА Новости
«Дата инаугурации Владимира Зеленского 28 мая комфортна для большинства депутатов», — цитирует ТАСС парламентария.
По его словам, многие депутаты настроены на инаугурацию после 27 мая, чтобы у Зеленского не было права распустить парламент.
«Но всё же я не исключаю, что 14 мая на заседании Рады будет принято решение об инаугурации новоизбранного президента 19 мая, на чём настаивает Владимир Зеленский», — добавил Бондарь.
Ранее Зеленский заявил, что «все хотят услышать», будет его команда распускать парламент или нет.
По его словам, ответ на этот вопрос будет дан, как только у него «будут полномочия».
Избранный президент Украины намерен предложить депутатам провести церемонию инаугурации 19 мая. Дата проведения мероприятия станет известна 14 мая.