В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского

Главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 28 мая, сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

«Дата инаугурации Владимира Зеленского 28 мая комфортна для большинства депутатов», — цитирует ТАСС парламентария.

По его словам, многие депутаты настроены на инаугурацию после 27 мая, чтобы у Зеленского не было права распустить парламент.

«Но всё же я не исключаю, что 14 мая на заседании Рады будет принято решение об инаугурации новоизбранного президента 19 мая, на чём настаивает Владимир Зеленский», — добавил Бондарь.

Ранее Зеленский заявил, что «все хотят услышать», будет его команда распускать парламент или нет.

По его словам, ответ на этот вопрос будет дан, как только у него «будут полномочия».

Избранный президент Украины намерен предложить депутатам провести церемонию инаугурации 19 мая. Дата проведения мероприятия станет известна 14 мая.