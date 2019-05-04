В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского

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Главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 28 мая, сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.
В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского
  • РИА Новости

«Дата инаугурации Владимира Зеленского 28 мая комфортна для большинства депутатов», — цитирует ТАСС парламентария.

По его словам, многие депутаты настроены на инаугурацию после 27 мая, чтобы у Зеленского не было права распустить парламент.

«Но всё же я не исключаю, что 14 мая на заседании Рады будет принято решение об инаугурации новоизбранного президента 19 мая, на чём настаивает Владимир Зеленский», — добавил Бондарь.

Ранее Зеленский заявил, что «все хотят услышать», будет его команда распускать парламент или нет. 

По его словам, ответ на этот вопрос будет дан, как только у него «будут полномочия». 

Избранный президент Украины намерен предложить депутатам провести церемонию инаугурации 19 мая. Дата проведения мероприятия станет известна 14 мая.

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