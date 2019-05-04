Зеленский оценил возможность роспуска Рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность роспуска Верховной рады Украины, отметив, что об этом ещё рано говорить.

Об этом он заявил журналистам после встречи с лидерами фракций украинского парламента и спикером Рады Андреем Парубием, передаёт «СТРАНА.ua».

По словам Зеленского, «все хотят услышать», будет ли его команда распускать парламент.

«Рано об этом говорить, ещё нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ», — отметил он.

Также Зеленский заявил, что дата проведения церемонии инаугурации станет известна во время заседания Рады 14 мая.