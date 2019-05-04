Зеленский оценил возможность роспуска Рады

Короткая ссылка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность роспуска Верховной рады Украины, отметив, что об этом ещё рано говорить.  
Зеленский оценил возможность роспуска Рады
  • © РИА Новости

Об этом он заявил журналистам после встречи с лидерами фракций украинского парламента и спикером Рады Андреем Парубием, передаёт «СТРАНА.ua».

По словам Зеленского, «все хотят услышать», будет ли его команда распускать парламент. 

«Рано об этом говорить, ещё нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ», — отметил он. 

Также Зеленский заявил, что дата проведения церемонии инаугурации станет известна во время заседания Рады 14 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить