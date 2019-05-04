Зеленский рассказал, когда станет известна дата инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата проведения церемонии инаугурации станет известна в ходе заседания Верховной рады Украины 14 мая.

Об этом он сообщил журналистам после встречи со спикером парламента Андреем Парубием и лидерами фракций.

«Дата инаугурации будет определена 14 мая на заседании Верховной рады. Я предложил 19 мая», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что предложит депутатам Рады провести инаугурацию 19 мая.

3 мая депутат Верховной рады Сергей Мищенко внёс в украинский парламент проект постановления о проведении инаугурации Зеленского.