В Раде считают 19 мая неуместной датой для инаугурации Зеленского

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Украины, руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что проведение церемонии инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая будет неуместным.
В Раде считают 19 мая неуместной датой для инаугурации Зеленского
  • Reuters

По его словам, 19 мая «традиционно является днём памяти жертв политических репрессий».

«Делать в этот день инаугурационные торжества и празднования как минимум неуместно», — написал он в своём Twitter.

Глава украинской депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь назвал 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского.

Ранее Зеленский предложил депутатам Рады провести инаугурацию 19 мая. Также он заявил, что дата инаугурации будет определена 14 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить