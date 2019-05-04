В Раде считают 19 мая неуместной датой для инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины, руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что проведение церемонии инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая будет неуместным.

По его словам, 19 мая «традиционно является днём памяти жертв политических репрессий».

«Делать в этот день инаугурационные торжества и празднования как минимум неуместно», — написал он в своём Twitter.

19 травня традиційно є днем пам‘яті жертв політичних репресій. Робити в цей день інаугураційні урочистості та святкування, як мінімум, недоречно. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 4 мая 2019 г.

Глава украинской депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь назвал 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского.

Ранее Зеленский предложил депутатам Рады провести инаугурацию 19 мая. Также он заявил, что дата инаугурации будет определена 14 мая.