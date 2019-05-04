Зеленский: инаугурация должна состояться 19 мая

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский написал в письме спикеру Верховной рады Андрею Парубию, что его инаугурацию необходимо провести 19 мая.
Зеленский: инаугурация должна состояться 19 мая
  • © Reuters

«Считаю, что инаугурация должна состояться 19 мая. Именно на этой дате я настаивал и на сегодняшней встрече с председателями парламентских фракций. Именно о 19 мая писал в письме председателю Верховной рады Андрею Парубию», — сообщил он на своей странице в Facebook.

Зеленский выразил надежду на то, что депутаты поддержат «предложения на своём заседании 14 мая».

«Ведь нам нужно работать. В том числе и с парламентом. Определённость крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично», — добавил он.

К своему посту в соцсети он приложил копию соответствующего письма. 

Ранее в Раде заявили, что считают 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского. Это объяснили тем, что в таком случае у Зеленского не будет права распустить парламент.

Украинский депутат Владимир Арьев назвал 19 мая неуместной датой для проведения такого мероприятия. 

Сам Зеленский заявлял, что предложит Раде провести инаугурацию 19 мая.

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