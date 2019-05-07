ЕС предложил Зеленскому помощь в переговорах с Россией по газу
- @ze2019official
Как отмечается, Хан заявил о готовности ЕС оказать помощь в газовых переговорах, в частности в контексте окончания контракта на прокачку российского газа в конце 2019 года.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» по продлению соглашения по транзиту российского газа.
В конце апреля министр энергетики России Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем перспективы продолжения трёхсторонних дискуссий.