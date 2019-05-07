ЕС предложил Зеленскому помощь в переговорах с Россией по газу

Короткая ссылка
Еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан на встрече в Киеве с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским предложил помощь в переговорах с Россией по газу. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.
ЕС предложил Зеленскому помощь в переговорах с Россией по газу
  • @ze2019official
  • Facebook

Как отмечается, Хан заявил о готовности ЕС оказать помощь в газовых переговорах, в частности в контексте окончания контракта на прокачку российского газа в конце 2019 года.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» по продлению соглашения по транзиту российского газа.

В конце апреля министр энергетики России Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем перспективы продолжения трёхсторонних дискуссий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить