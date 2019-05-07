ЕС предложил Зеленскому помощь в переговорах с Россией по газу

Еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан на встрече в Киеве с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским предложил помощь в переговорах с Россией по газу. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

Как отмечается, Хан заявил о готовности ЕС оказать помощь в газовых переговорах, в частности в контексте окончания контракта на прокачку российского газа в конце 2019 года.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» по продлению соглашения по транзиту российского газа.

В конце апреля министр энергетики России Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем перспективы продолжения трёхсторонних дискуссий.