Новак и Шефчович обсудили переговоры с Украиной по газу

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Министр энергетики России Александр Новак провёл телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, в ходе которого обсудил перспективы продолжения трёхсторонних переговоров с Украиной по газу.
Новак и Шефчович обсудили переговоры с Украиной по газу
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Министерства энергетики России.

«В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе перспективы продолжения трёхсторонних переговоров в формате Россия — ЕС — Украина по транзиту российского газа в страны Европы», — говорится в сообщении.

Ранее Шефчович заявил о намерении провести трёхсторонние переговоры по газу в формате ЕС — Россия — Украина в ближайшие недели.

9 апреля он подчеркнул, что в Еврокомиссии считают необходимым заключить в 2019 году новый десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину.

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