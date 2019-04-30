Новак и Шефчович обсудили переговоры с Украиной по газу
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- РИА Новости
Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Министерства энергетики России.
«В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе перспективы продолжения трёхсторонних переговоров в формате Россия — ЕС — Украина по транзиту российского газа в страны Европы», — говорится в сообщении.
Ранее Шефчович заявил о намерении провести трёхсторонние переговоры по газу в формате ЕС — Россия — Украина в ближайшие недели.
9 апреля он подчеркнул, что в Еврокомиссии считают необходимым заключить в 2019 году новый десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину.