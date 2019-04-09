В ЕК заявили о необходимости 10-летнего контракта на транзит газа из России через Украину
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Главным приоритетом для нас является заключение в этом году соглашения о долгосрочном транзите газа через Украину (минимум на десять лет)», — сказал он.
Вместе с тем он выразил надежду на проведение очередного раунда трёхсторонних переговоров России, Украины и ЕК по транзиту газа на министерском уровне до лета.
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о плане действий Киева на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.