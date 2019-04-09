В ЕК заявили о необходимости 10-летнего контракта на транзит газа из России через Украину

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Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что европейская сторона считает необходимым заключить в этом году новый десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину.
В ЕК заявили о необходимости 10-летнего контракта на транзит газа из России через Украину
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Главным приоритетом для нас является заключение в этом году соглашения о долгосрочном транзите газа через Украину (минимум на десять лет)», — сказал он.

Вместе с тем он выразил надежду на проведение очередного раунда трёхсторонних переговоров России, Украины и ЕК по транзиту газа на министерском уровне до лета.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о плане действий Киева на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.

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