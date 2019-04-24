ЕК намерена провести встречу по газу с Россией и Украиной в ближайшие недели

Короткая ссылка
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил о намерении провести трёхсторонние переговоры по газу в формате ЕС — Россия — Украина в ближайшие недели.
ЕК намерена провести встречу по газу с Россией и Украиной в ближайшие недели
  • Reuters

«Я планирую провести следующий раунд трёхсторонних газовых переговоров в ближайшие недели», — написал Шефчович в Twitter.

Он отметил, что уже связался с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и «приветствует решимость страны продолжать участвовать (в переговорах. — RT)».

«Теперь связываюсь также и с Россией», — добавил вице-президент ЕК.

Ранее Шефчович заявил, что европейская сторона считает необходимым заключить в этом году новый десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину.

Также он выразил надежду на проведение очередного раунда трёхсторонних переговоров России, Украины и ЕК по транзиту газа на министерском уровне до лета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить