ЕК намерена провести встречу по газу с Россией и Украиной в ближайшие недели

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил о намерении провести трёхсторонние переговоры по газу в формате ЕС — Россия — Украина в ближайшие недели.

«Я планирую провести следующий раунд трёхсторонних газовых переговоров в ближайшие недели», — написал Шефчович в Twitter.

Он отметил, что уже связался с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и «приветствует решимость страны продолжать участвовать (в переговорах. — RT)».

«Теперь связываюсь также и с Россией», — добавил вице-президент ЕК.

Ранее Шефчович заявил, что европейская сторона считает необходимым заключить в этом году новый десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину.

Также он выразил надежду на проведение очередного раунда трёхсторонних переговоров России, Украины и ЕК по транзиту газа на министерском уровне до лета.