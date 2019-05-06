«Очередь за паспортами станет больше»: в Москве ответили на призыв Рады «обезлюдить» Донбасс

Депутат Верховной рады Украины Семён Семенченко призвал «обезлюдить» Донбасс, «вытянуть трудовые ресурсы» из региона, а также лишить гражданства тех украинцев, которые получат российский паспорт. В Москве подчеркнули, что решение кризиса на востоке Украины возможно лишь в том случае, если Киев будет выполнять Минские соглашения. Как отметили в Совфеде, такие заявления со стороны киевских властей приведут лишь к увеличению очередей за российскими паспортами в самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семён Семенченко призвал власти в Киеве перетянуть из Донбасса все трудовые ресурсы.

«В моём понимании стратегия должна быть. Стратегия — обезлюдить Донбасс. Несмотря на такое страшное название — тут ничего такого геноцидного нету. То же самое сейчас пытается сделать Россия. Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», — приводит ИноТВ заявление Семенченко.

Семенченко призвал решить вопрос с амнистией для жителей Донбасса, которые «не убивали и не пытали» украинских военных, а также определиться с наказанием для тех, кого в этом подозревают.

По мнению депутата, Киев должен показать покинувшим Донбасс гражданам, что страна в них нуждается. А тех соотечественников, которые решат получить российский паспорт, он предложил лишать украинского гражданства.

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Заявление Семенченко можно расценивать как очередную попытку уклониться от выполнения Минских соглашений и обвинить Москву во внутреннем кризисе на Украине. Такую точку зрения в беседе с RT высказал член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

«Все эти инициативы выглядят достаточно нелепо, поскольку есть одна, всеми принятая и согласованная инициатива, которая является дорожной картой решения этой проблемы. Она состоит из трёх пунктов и называется она Минские соглашения», — сказал сенатор.

По словам парламентария, украинские политики должны понять, что реинтеграция ДНР и ЛНР в состав Украины возможна лишь в том случае, если Киев согласится выполнять Минские соглашения.

«Всё давно уже предписано, как это надо делать. Всякие новые планы только отдаляют реальные решения проблемы и усугубляют положение этих людей. Очередь за паспортами станет только больше после таких заявлений», — считает Морозов.

Депутат Народного совета ДНР Олег Онопко назвал призыв Семенченко насмешкой над жителями Донбасса.

«На этом фоне слова об амнистии и нужности жителей ДНР и ЛНР выглядят не просто сомнительными. Такие заявления звучат как очередная насмешка над жителями территорий, которые на протяжении пяти лет вынуждены жить в условиях войны и полной блокады, организованной радикалами, незаконно пришедшими к власти в Киеве», — приводит РИА Новости слова Онопко.

Нардеп убеждён, что заявления украинской стороны напрямую связаны с указом президента России Владимира Путина, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получить гражданство РФ по упрощённой схеме.

Онопко отметил, что шаг российских властей — «гуманитарная мера, направленная на восстановление граждан в своих правах, которых они были лишены благодаря официальному Киеву».

Реализация предложенного Семенченко сценария не имеет предпосылок, поскольку уровень жизни на Украине низкий и её граждане массово едут за рубеж. Об этом RT рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«В данной ситуации он правильно оценивает перспективу, что жители Донбасса получив российские паспорта, будучи трудоспособного возраста, скорее всего поедут в Россию либо на временное, либо на постоянно место жительства», — считает эксперт.

По его мнению, предложить что-либо более привлекательное для украинцев не может ни Семенченко лично, ни государство, ни президент, который пока не вступил в должность.

«Это очередное сотрясание воздуха, пиар-акция», — заключил эксперт.

Упрощённое гражданство РФ для украинцев

Напомним, 24 апреля и 1 мая президент России Владимир Путин подписал два указа об упрощённой процедуре получения российских паспортов. Первый документ распространялся на жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, второй касался ряда категорий иностранных граждан, в том числе украинцев.

В частности, указ дал возможность получить российское гражданство тем украинцам, которые родились или жили в Крыму, но покинули полуостров до референдума о воссоединении с Россией, а также тем, кто уехал из Донбасса до образования ДНР и ЛНР.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал Путин 27 апреля.

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В МВД России позднее сообщили, что опрос жителей самопровозглашённых республик Донбасса показал, что 86% граждан ДНР и ЛНР хотели бы получить российские паспорта.

Впоследствии избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает несколько вариантов ответа на действия России.

«У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными — такими, какие мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем всё. Я выйду и расскажу — секретов нет», — сказал Зеленский 4 мая. Его слова приводит Интерфакс.

До этого избранный президент Украины призвал Россию «не соблазнять граждан Украины российскими паспортами» и выразил готовность предоставить гражданство россиянам. «Мы будем предоставлять убежище и помощь всем — всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу», — заявил он.

Действующий глава Украины Пётр Порошенко, который в скором времени уступит свой пост Зеленскому, также прокомментировал решение Москвы. По мнению Порошенко, паспорт гражданина Украины даёт больше преимуществ, чем российский документ.

«Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествий по миру», — написал Порошенко в Facebook.