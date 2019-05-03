«Даст надежду и защищённость»: в Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ

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Роман Шимаев
Миграционная служба Донецкой народной республики 3 мая начала принимать документы на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Сейчас заявление можно подать только в одном отделении, однако уже 7 мая все 33 подразделения подключатся к этой работе. Граждане самопровозглашённой республики стали выстраиваться в очередь задолго до открытия участка. В интервью журналистам видеоагентства RT Ruptly собравшиеся отмечали, что они устали от действий Киева, а паспорт РФ даст им чувство защищённости и возможность официально работать в России.
«Даст надежду и защищённость»: в Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ
  • Reuters
  • © Alexander Ermochenko

В пятницу, 3 мая, в самопровозглашённой Донецкой народной республике начался приём заявлений на получение гражданства России в упрощённом порядке. При этом ещё до начала работы республиканской миграционной службы МВД возле здания, расположенного на улице Ходаковского, 10 в Донецке, выстроилась очередь.

Журналисты видеоагентства RT Ruptly пообщались с людьми, которые пришли подать документы на получение паспорта РФ.

«Мы не будем закрыты в самой республике. Люди смогут работать официально, платить налоги, да и граждане России будут воспринимать нас немного по-другому», — сказал один из жителей Донецка.

Аналогичное мнение высказала ещё одна гражданка ДНР. По её словам, жители республики перестали верить украинским властям и просто хотят быть уверенными в завтрашнем дне.

«Со всеми этими событиями, произошедшими за последние пять лет, люди устали от всяких непонятных вещей. Так что получение паспортов даст надежду и защищённость», — подчеркнула девушка.

  • В Донецке начался приём заявлений о получении гражданства РФ в упрощённом порядке

Накануне в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР сообщили, что со вторника, 7 мая, все 33 территориальных подразделения миграционной службы республики начнут принимать документы на оформление российского гражданства и проводить консультации граждан по этому вопросу.

В тоже время республиканское МВД внесло изменения в процедуру оформления документов. Так, для удобства граждан ДНР копии ряда документов (паспортов ДНР и Украины, свидетельства о рождении и некоторые другие) заверяются должностным лицом миграционной службы МВД, а не нотариально.

«Процесс полностью налажен. Документы граждан будут доставляться в Российскую Федерацию практически ежедневно. За сегодняшний день уже принято более 100 заявлений», — заявил начальник миграционной службы Министерства внутренних дел ДНР Владимир Краснощёка.

Он подчеркнул, что с 7 мая, когда начнут работать все 33 подразделения ведомства, будут оформляться до 4 тыс. заявок в неделю. 

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. При этом рассмотрение решения о принятии в гражданство РФ не должно превышать трёх месяцев со дня подачи документов. Глава государства распорядился, чтобы силовые ведомства, а также соответствующие органы исполнительной власти приняли все необходимы меры по содействию получения российских паспортов в рамках упрощённой процедуры.

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При этом российский лидер подчеркнул, что закон призван решить гуманитарные проблемы жителей Донбасса и не направлен на создание каких-либо проблем Киеву. Более того, жители Донбасса не должны отказываться от украинского гражданства, чтобы получить паспорт РФ.

Наряду с этим российские власти рассматривают возможность упрощения схемы получения российского гражданства для всех украинцев.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал Путин.

Вместе с тем 1 мая президент РФ подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов некоторым категориям иностранных граждан. Речь, в частности, идёт об украинцах или людей без гражданства, которые родились и постоянно проживали в Крыму, но уехали с полуострова до референдума о воссоединении с Россией, который прошёл 18 марта 2014 года.

Вдобавок, нововведение затронет иностранцев и лиц без гражданства, депортированных из Крыма во времена СССР, и их близких родственников.

Также в упрощённом порядке российский паспорт могут получить украинцы и лица без гражданства, которые постоянно проживали в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до того, как были образованы ДНР и ЛНР, и которые имеют разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, справку о предоставлении временного убежища в РФ, либо участвуют в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников из-за границы.

Как следует из данных социологического опроса, 86% жителей ДНР и ЛНР хотели бы получить гражданство РФ.

Заметим, что решения российских властей вызвали негативную реакцию со стороны как нынешней, так и будущей власти Киева. По мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Москва проводит «паспортную оккупацию» региона. Дипломат призвал жителей Донбасса не получать российские паспорта.

В свою очередь, избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что своими действиями Россия «ни на йоту не приближает» момент урегулирования ситуации между государствами.

«Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе, из «общего» у нас осталось только одно — это государственная граница», — написал Зеленский в Facebook.

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