Паспорт за три месяца: Путин подписал указ об упрощении получения гражданства для некоторых категорий иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспортов некоторым категориям украинцев: тех, кто покинул Крым до воссоединения полуострова с РФ, а также беженцам, участникам программы по добровольному переселению соотечественников и обладателям вида на жительство или временное проживание которые на постоянной основе находсятся в ДНР и ЛНР. Кроме того, по ускоренной процедуре смогут получить паспорта граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились в РСФСР или имели гражданство СССР, а также члены их семей. МВД будет рассматривать заявки от этих категорий лиц не дольше трёх месяцев.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов некоторым категориям иностранных граждан.

Среди них — граждане Украины и лица без гражданства, рождённые в Крыму и уехавшие с полуострова до референдума о воссоединении региона с Россией 18 марта 2014 года. Их детям (включая приёмных), супругам и родителям также будет упрощена процедура выдачи российского гражданства.

Упрощённая процедура предусмотрена также и для украинцев или людей без гражданства, постоянно проживающих на территориях самопровозглашённых Луганской и Донецкой республиках, у которых есть разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, справка о предоставлении временного убежища в РФ, либо же участвующих в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников из-за границы.

Стоит отметить, что новые правила касаются не только граждан Украины и лиц без гражданства, но и владельцев паспортов других государств. Так, депортированные из Крыма во времена СССР, их дети и супруги, имеющие сейчас иностранное гражданство, тоже получили право на упрощённую процедуру получения российского паспорта.

Речь в указе идёт и о гражданах Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились в РСФСР или имели паспорт СССР, их детях, супругах и родителях.

«Срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство РФ, поданных гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства… и принятия по ним решений территориальными органами МВД РФ не должен превышать три месяца», — говорится в документе.

«Нет желания создавать проблемы»

Напомним, что 24 апреля был подписан указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов ДНР и ЛНР.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в документе.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека», — комментировал этот документ Путин.

В самих республиках Донбасса это решение восприняли с энтузиазмом. Так, глава ЛНР Леонид Пасечник в разговоре с RT рассказал, что этого решения жители Луганской республики ждали долго.

«В республике праздничное настроение. Это то долгожданное, выстраданное нами решение, к которому все жители республики шли пять лет... Все наши граждане имеют возможность получить паспорт гражданина Российской Федерации... Поэтому, честно, ликование, радость», — отметил он.

А 25 апреля глава ДНР Денис Пушилин поручил упростить пересечение границы с Россией.

«Министерству доходов и сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощённый механизм пересечения границы на пунктах пропуска с Россией с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства России. Срок — до первого июня», — привело его слова Донецкое агентство новостей.

Согласно результатам опроса, проведённого среди жителей ДНР и ЛНР, 86% населения хотят получить российские паспорта. Об этом рассказал представитель ГУ МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзимов.

«Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство», — приводит его слова ТАСС.

29 апреля в Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме начал работать центр выдачи российских паспортов для жителей ЛНР.

«Мы будем сильнее и успешнее»

27 апреля Путин заявил, что рассматривается упрощение процедуры не только для жителей ДНР и ЛНР, но и для всех украинцев.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал он.

На инициативу отреагировал избранный президент Украины Владимир Зеленский.

«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдётся тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований», — написал в Facebook Зеленский.

Более того, он предложил выдавать украинские паспорта россиянам, так как граждане России «сегодня страдают едва ли не больше всех».

Путин, комментируя заявление Зеленского, отметил, что от взаимной выдачи паспортов выиграют как россияне, так и украинцы.