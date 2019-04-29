В Новошахтинске начал работу центр выдачи паспортов России жителям ЛНР

Центр выдачи паспортов России жителям самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) открылся в Новошахтинске в Ростовской области.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов», — заявил представитель Главного управления по делам миграции МВД России Кирилл Алзинов.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.