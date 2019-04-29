Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не поддерживает предоставление россиянам украинского гражданства.

«И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 млн. Потому что у нас лучше», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По его словам, украинское гражданство — это «высокая честь».

Также политик пообещал не позволить, чтобы страну «купили за газ».

Ранее президент России Владимир Путин допустил упрощение выдачи паспортов всем украинцам.

Избранный украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя его слова, заявил о готовности предоставлять гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.