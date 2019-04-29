Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не поддерживает предоставление россиянам украинского гражданства.
Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»
  • Reuters

«И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 млн. Потому что у нас лучше», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По его словам, украинское гражданство — это «высокая честь».

Также политик пообещал не позволить, чтобы страну «купили за газ».

Ранее президент России Владимир Путин допустил упрощение выдачи паспортов всем украинцам.

Избранный украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя его слова, заявил о готовности предоставлять гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить