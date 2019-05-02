«Высосанная из пальца проблема»: в России оценили реакцию Киева на упрощение получения гражданства РФ для украинцев

Предложение замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака лишать украинского гражданства тех, кто получит российские паспорта, говорит о неадекватности уходящих властей страны, заявили в Госдуме РФ. Как добавили в Совфеде, принятие такого решения фактически будет означать отказ Киева от собственных граждан. Грымчак выдвинул свою идею после того, как накануне в России опубликовали указ об упрощённом порядке получения гражданства страны для некоторых категорий лиц, в том числе украинцев. В Верховной раде отметили, что правительство Украины создаёт надуманную проблему, напомнив, что юго-восточная часть страны была отрезана от социальной помощи самими киевскими властями.

Идея лишить украинского гражданства тех, кто получит российские паспорта, демонстрирует отношение действующих властей Украины к населению страны, в том числе к жителям Донецкой и Луганской народных республик, подчеркнул член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, в Киеве фактически предлагают отказаться от собственных граждан.

«Люди, которые получат российское гражданство, уже фактически делают выбор. Их не волнуют эти угрозы со стороны Грымчака. Так же как и крымчан не волновала ситуация после воссоединения Крыма с Россией, мы получили российское гражданство, нам украинское не было нужно», — сказал Цеков в беседе с RT.

При этом сенатор пояснил, что без воли самого гражданина его не могут лишить гражданства, согласно Конституции. Однако есть исключение — «если есть второе гражданство, тогда по законодательству можно лишить украинского».

Действующие власти Украины продолжают строить козни в отношении жителей своей страны, заявил, в свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Уходящая команда Порошенко делает последние пакости своему народу и самой стране. Недавние указы и решения, в том числе и по языкам, ведут к тому, чтобы расколоть Украину ещё сильнее и сделать жизнь хуже. Заявление замминистра как раз ложится в эту строку тех неадекватных действий, которые совершает команда уходящего президента», — сказал он RT.

Депутат также подчеркнул, что для жителей Донбасса украинский паспорт за последние пять лет потерял свою значимость.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак предложил лишать украинского гражданства тех, кто захочет получить российские паспорта. По его словам, в Конституции Украины говорится, что украинец должен обладать только одним гражданством.

«Я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее», — сказал он украинскому «5 каналу».

Украинский чиновник также считает, что Москва стремится дестабилизировать ситуацию на юго-востоке страны и легализовать жителей Донбасса, что позволит тем избежать уголовного преследования на Украине.

Также по теме Паспорт за три месяца: Путин подписал указ об упрощении получения гражданства для некоторых категорий иностранцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов некоторым категориям украинцев: тем,...

Заметим, что этот комментарий со стороны представителя уходящей киевской власти появился после публикации указа о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке. Данный указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 мая.

Документ гласит, что облегчённая процедура предоставляется некоторым категориям украинцев, в частности лицам, родившимся и постоянно проживавшим на территории Крыма и выехавшим за его пределы до 18 марта 2014 года. Кроме того, за гражданством в упрощённом порядке смогут обратиться граждане Афганистана, Ирака, Сирии и Йемена, родившиеся в РСФСР и имевшие гражданство СССР.

«Срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство РФ, поданных гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства… и принятия по ним решений территориальными органами МВД РФ не должен превышать три месяца», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали это решение России, назвав его «юридически ничтожным» и не имеющим «никаких правовых последствий». Украинские дипломаты заявили о продолжении работы с «международными партнёрами» над усилением санкционного давления на Москву. Кроме того, Киев направил ноту протеста в российский МИД.

При этом ещё 24 апреля российский лидер подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Согласно социологическому опросу, 86% жителей ДНР и ЛНР хотели бы получить гражданство РФ.

«Это же будут те люди, у которых на момент возникновения этого внутриукраинского конфликта были украинские паспорта. Они же были гражданами Украины. Они не перестают быть гражданами Украины. Ну, если они сами этого не желают. Есть же граждане Украины, которые имеют паспорта других стран. И таких немало», — констатировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что значительная часть граждан Украины имеет паспорта других стран, в частности Венгрии и Польши.

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович также полагает, что выдача российских паспортов является высосанной из пальца проблемой для Киева. При этом он указал, что действия уходящей власти страны привели к тому, что значительная часть жителей Донбасса оказалась в безвыходном положении.

«А как им жить? Минские соглашения Украина не выполняет, это же понятно, да? В Россию они не должны идти, мы им ничего не даём, и они сидят, как в концлагере, не могут выехать. В чём они виноваты? Когда нет другого выхода, они будут искать своё счастье и в России, и везде. Но вы же сами до этого довели. Снимите блокаду, скажите, что они могут нормально получать пенсии, и мы можем о чём-то разговаривать», — заметил депутат в эфире телеканала NewsOne.