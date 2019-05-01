Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина прокомментировала заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, что выдача паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.

По мнению Макаревича, российскому правительству следует заняться обустройством дорог, больниц и школ в стране. При этом он отметил, что «забота о гражданстве жителей Донбасса безусловно трогает.».

В свою очередь, Чичерина отметила, что Макаревича нужно отправить в зону конфликта, чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт.

Исполнительница предложила музыканту рассказать им лично, п«очему он не хочет спасать своих».

«Позор проявления меркантильности в таком вопросе уже никогда не смыть,даже если Андрей Вадимыч переобуется и проявит чудеса героизма в уничтожении фашистов», — написала она в Instagram.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.