Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
По мнению Макаревича, российскому правительству следует заняться обустройством дорог, больниц и школ в стране. При этом он отметил, что «забота о гражданстве жителей Донбасса безусловно трогает.».
В свою очередь, Чичерина отметила, что Макаревича нужно отправить в зону конфликта, чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт.
Исполнительница предложила музыканту рассказать им лично, п«очему он не хочет спасать своих».
«Позор проявления меркантильности в таком вопросе уже никогда не смыть,даже если Андрей Вадимыч переобуется и проявит чудеса героизма в уничтожении фашистов», — написала она в Instagram.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.