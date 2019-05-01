В Киеве предложили лишать гражданства Украины за получение российского

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак предложил лишать украинского гражданства тех жителей Донбасса, которые захотят получить российские паспорта.

Об этом он сказал «5 каналу».

«Конституция Украины гласит, что украинец должен обладать только одним гражданством — гражданством Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее», — заявил Грымчак.

24 апреля президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донбасса смогут получать российские паспорта по упрощённой схеме.

Позднее он заявил, что упрощённый порядок могут распространить на всех граждан Украины.

1 мая Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке.