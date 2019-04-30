МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
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- РИА Новости
«Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство», — сказал он.
Отмечается, что приём заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.