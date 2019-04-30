МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

Короткая ссылка
Согласно данным опроса, проведённого среди населения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, 86% граждан хотели бы получить российское гражданство. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил представитель ГУ МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

«Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство», — сказал он.

Отмечается, что приём заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить