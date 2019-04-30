МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

Согласно данным опроса, проведённого среди населения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, 86% граждан хотели бы получить российское гражданство. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил представитель ГУ МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

«Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство», — сказал он.

Отмечается, что приём заявлений будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.