В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России

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Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По словам заместителя министра внутренних дел ЛНР Михаила Параскеева, в пункте работают две очереди.

«Одна очередь работает в консультационном режиме, то есть гражданам, которые ещё не имеют необходимых документов, оказывается консультационная помощь. Граждане, которые уже имеют необходимые документы, направляются к специалистам, которые дают им направления на оплату госпошлины, затем уже принимаются документы на оформление гражданства», — уточнил он.

29 апреля центр выдачи паспортов России жителям самопровозглашённой ЛНР открылся в Новошахтинске в Ростовской области.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

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