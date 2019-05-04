Зеленский готовит России ответ на выдачу паспортов жителям Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что готовит ответ на действия России по выдаче паспортов жителям Донбасса.

По словам Зеленского, у него и его команды «есть несколько ходов». Он отметил, что в этом нужно «быть креативными, быстрыми и умными».

«Поэтому мы будем готовить и потом покажем всё. Я выйду и расскажу — секретов нет», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Также глава российского государства допустил упрощение процедуры получения гражданства России для всех украинцев.

После этого Зеленский заявил, что «не советовал бы» российской стороне «зря тратить время, пытаясь соблазнить паспортами» украинцев.