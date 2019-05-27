Секретарь СНБО отверг идею прекращения сотрудничества Украины с МВФ

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Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Секретарь СНБО отверг идею прекращения сотрудничества Украины с МВФ
  • Reuters

«Сотрудничество с МВФ будет продолжено. Такая же ситуация с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития», — сказал он в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

По его словам, эти организации являются партнёрами Украины и всегда её поддержат, если она будет настроена на перемены.

Данилюк также подчеркнул, что Киев нуждается в сотрудничестве с международными партнёрами, поскольку ещё не завершены многие реформы, для которых нужны финансовые ресурсы.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента страны Владимира Зеленского отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт.

В Кремле не стали комментировали этот призыв, назвав его внутриукраинской дискуссией.

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