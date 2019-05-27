Песков о словах Коломойского про дефолт на Украине: это не наше дело

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова бизнесмена Игоря Коломойского относительно необходимости объявления на Украине дефолта по внешним долгам.
Песков о словах Коломойского про дефолт на Украине: это не наше дело
  • РИА Новости

«Это не наше дело — комментировать заявления господина Коломойского. Это скорее внутренняя дискуссия, внутриукраинская, которую, конечно, мы не можем и не хотим комментировать», — пояснил он.

При этом, по словам Пескова, в данной ситуации речь идёт о «реноме страны как надёжного заимствователя».

Ранее Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал обращение бизнесмена к украинскому лидеру.

Также сообщалось, что во вторник, 28 мая, Зеленский планирует встретиться с представителями миссии Международного валютного фонда.

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