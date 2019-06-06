«Нафтогаз» не исключил срыва закупки газа из-за нехватки средств

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что дефицит оборотных средств у компании может помешать выполнению плана закачки ПХГ.

Коболев заявил, что Украина в настоящее время «уже импортировала на 20% больше газа», чем за аналогичный период прошлого года.

«Если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень — 20 млрд кубов», — отметил глава «Нафтогаза».

При этом он добавил, что «этому может помешать дефицит оборотных средств у «Нафтогаза».

Ранее Коболев заявил, что Украине на случай прекращения транзита российского газа надо накопить к зиме в подземных хранилищах около 20 млрд кубометров газа. По его словам, в хранилища уже закачали более 10 млрд кубометров.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев имеет альтернативный план действий на случай, если Россия прекратит транзит газа с 1 января 2020 года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News объяснил заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу из-за неготовности «Северного потока — 2».