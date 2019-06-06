Нацбанк Украины спрогнозировал рост цен на электричество на 25% с июля

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что регулятор ожидает повышения цен на электроэнергию в стране с июля на 25%.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Наш официальный прогноз на сегодня предполагает, что с июля этого года цены вырастут на 25%», — сказал он.

По его словам, это произойдёт, если на Украине с 1 июля будет введена новая модель оптового рынка электроэнергии.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если новые правила энергорынка на Украине будут введены с 1 июля 2019 года, то цены на электроэнергию в стране могут вырасти на 30—60%.

В мае сообщалось, что в «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне.