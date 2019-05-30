Зеленский займётся ситуацией с тарифами на Украине после выборов в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский основательно займётся ситуацией с тарифами после выборов в Верховную раду.

Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире NewsOne.

«В тех позициях, в которых находится он, находится администрация президента, им будут предприняты отдельные мероприятия по этому вопросу. Но кардинально подойти к этим вопросам мы сможем только после парламентских выборов. Это объективная реальность», — сказал он.

Также Разумков прокомментировал возможность отмены некоторых постановлений кабмина Украины касательно тарифов на газ и воду.

«Да, их можно отменить, если они не соответствуют Конституции. К сожалению, там всё не так просто. На сегодняшний момент, поверьте мне, много наших коллег занимаются именно этим вопросом», — добавил он.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если новые правила энергорынка на Украине будут введены с 1 июля 2019 года, то цены на электроэнергию в стране могут вырасти на 30—60%.

В мае сообщалось, что в «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне.