Депутат Рады предрёк ГТС Украины превращение в металлолом с 1 января 2020 года

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что с 1 января 2020 года украинская газотранспортная система превратится в металлоломом из-за отсутствия договора с Россией.

Об этом сообщает «112 Украина».

«1 января следующего года наша труба становится металлоломом. Не подписан ключевой договор с Россией, без которого мы не существуем. Мы просто ещё 3 млрд денег своих будем доплачивать», — сказал он.

Вместе с этим парламентарий добавил, что ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании необходимо закачать дополнительные объёмы газа и на это нужны деньги.

«Ну вы же рассказывали, что мы слезли с нефтяной иглы. Вы же это рассказывали! Миллиард. Вы знаете, что такое миллиард? Я вам расскажу. Миллиард, поделённый на 20 млн плательщиков условных украинцев, означает $50 из кармана каждого украинца. Каждого. Опять начинается то же самое. Что, Коболев мало перевёл своей маме?» — отметил депутат.

Ранее Коболев заявил, что компании «как минимум надо найти $1 млрд кредитных средств», так как без этих денег, по его словам, «Нафтогаз» не сможет полностью выполнить план закачки газа.

В марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление МИД Украины о плане действий на случай провала переговоров по транзиту газа.