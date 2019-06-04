Зеленский выступил против строительства «Северного потока — 2»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах энергетической безопасности и противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе.

«Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия «Северному потоку — 2», — приводит слова Зеленского Интерфакс-Украина.

Также Дуда заявил, что Зеленский принял его приглашение приехать в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал Зеленскому налаживать диалог с Москвой.