Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений. 
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
  • РИА Новости

«Мы готовы вести переговоры с Россией и готовы выполнять Минские соглашения. Тем не менее мы вначале должны быть в состоянии защитить себя и повысить нашу обороноспособность: на политическом, военном и экономическом уровне», — заявил он. 

При этом Зеленский заявил, что «продолжающаяся российская агрессия» является «серьёзным вызовом для евро-атлантической безопасности». 

Украинский президент добавил, что ключевой задачей является «обеспечение безопасности в Черноморском регионе», для чего «требуются дополнительные усилия» со стороны Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО приветствуют решение Международного трибунала по украинским морякам.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал Зеленскому налаживать диалог с Москвой.

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