В НАТО приветствуют решение Международного трибунала по украинским морякам

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Североатлантический альянс осуждает действия России в Черноморском регионе и призывает Москву освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
В НАТО приветствуют решение Международного трибунала по украинским морякам
  • Reuters

«Мы осуждаем агрессивные действия России в регионе Чёрного моря. Мы приветствуем решение Международного трибунала по морскому праву о том, что Россия должна освободить украинских моряков и корабли, которые она незаконно захватила в прошлом ноябре», — сказал он. 

Столтенберг также отметил, что в ответ на действия российской стороны НАТО увеличило присутствие в черноморском регионе и расширило сотрудничество с партнёрами, в частности, с Украиной и Грузией.

Ранее сообщалось, что Брюссель ожидает от Москвы выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы. 

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом «неприменима Конвенция по морскому праву 1982 года».

По его словам, Москва продолжит последовательно отстаивать свою позицию.

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