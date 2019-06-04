В НАТО приветствуют решение Международного трибунала по украинским морякам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Североатлантический альянс осуждает действия России в Черноморском регионе и призывает Москву освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

«Мы осуждаем агрессивные действия России в регионе Чёрного моря. Мы приветствуем решение Международного трибунала по морскому праву о том, что Россия должна освободить украинских моряков и корабли, которые она незаконно захватила в прошлом ноябре», — сказал он.

Столтенберг также отметил, что в ответ на действия российской стороны НАТО увеличило присутствие в черноморском регионе и расширило сотрудничество с партнёрами, в частности, с Украиной и Грузией.

Ранее сообщалось, что Брюссель ожидает от Москвы выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом «неприменима Конвенция по морскому праву 1982 года».

По его словам, Москва продолжит последовательно отстаивать свою позицию.