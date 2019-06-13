Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ
- AFP
«Мы готовы на действующих условиях на продление контракта. Кроме того, мы готовы обеспечивать поставки газа на Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году», — сказал Новак.
По его словам, в настоящее время Украина получает «реверсом тот же самый» российский газ и «несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять».
«По нашим оценкам, как озвучивал господин Миллер, «Газпром» мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня, это мы ещё раз тоже подтвердили», — сообщил глава Минэнерго.
Он добавил, что «Газпром» готов участвовать в консорциуме по управлению газотранспортной системой, если будут такие предложения со стороны Украины.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».
Эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News прокомментировал это заявление Бойко.