Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ

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Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ
  • AFP

«Мы готовы на действующих условиях на продление контракта. Кроме того, мы готовы обеспечивать поставки газа на Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году», — сказал Новак.

По его словам, в настоящее время Украина получает «реверсом тот же самый» российский газ и «несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять».

«По нашим оценкам, как озвучивал господин Миллер, «Газпром» мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня, это мы ещё раз тоже подтвердили», — сообщил глава Минэнерго.

Он добавил, что «Газпром» готов участвовать в консорциуме по управлению газотранспортной системой, если будут такие предложения со стороны Украины.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.

В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».

Эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News прокомментировал это заявление Бойко.

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