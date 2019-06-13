Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ

Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.

«Мы готовы на действующих условиях на продление контракта. Кроме того, мы готовы обеспечивать поставки газа на Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году», — сказал Новак.

По его словам, в настоящее время Украина получает «реверсом тот же самый» российский газ и «несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять».

«По нашим оценкам, как озвучивал господин Миллер, «Газпром» мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня, это мы ещё раз тоже подтвердили», — сообщил глава Минэнерго.

Он добавил, что «Газпром» готов участвовать в консорциуме по управлению газотранспортной системой, если будут такие предложения со стороны Украины.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.

В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».

Эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News прокомментировал это заявление Бойко.