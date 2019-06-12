На Украине предложили новый способ закупки газа из России

Представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус предложил новый способ закупки газа из России через частную компанию.

В эфире телеканала «112 Украина» Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с «Газпромом» и поставлять газ на Украину.

По его словам, Бойко и Медведчуку не нужно решение властей для закупки газа.

«Им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить «спасибо», — сказал Герус.

Он отметил, что во время визита в Москву Бойко и Медведчук могли подписать соответствующий контракт.

Ранее Медведчук отметил, что Украине необходимо восстановить отношения с Россией и СНГ, а также договориться с Москвой по поставкам газа.