На Украине предложили новый способ закупки газа из России

Короткая ссылка
Представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус предложил новый способ закупки газа из России через частную компанию.
На Украине предложили новый способ закупки газа из России
  • © Reuters

В эфире телеканала «112 Украина» Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с «Газпромом» и поставлять газ на Украину.

По его словам, Бойко и Медведчуку не нужно решение властей для закупки газа.

«Им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить «спасибо», — сказал Герус.

Он отметил, что во время визита в Москву Бойко и Медведчук могли подписать соответствующий контракт.

Ранее Медведчук отметил, что Украине необходимо восстановить отношения с Россией и СНГ, а также договориться с Москвой по поставкам газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить