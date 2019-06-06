Медведчук заявил, что Украина должна восстановить отношения с Россией

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина должна восстановить отношения с Россией и СНГ.
Медведчук заявил, что Украина должна восстановить отношения с Россией
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы должны восстановить отношения с Россией и странами СНГ, мы должны покончить с монополией крупного бизнеса в экономике Украины. Мы должны восстановить транзитный потенциал, мы обязаны изменить... систему налогообложения малого и среднего бизнеса», — сказал он.

Вместе с этим он выразил мнение, что необходимо пересмотреть условия договора о зоне свободной торговли с ЕС.

«Мы должны изменить радикальным образом экономический курс нашей страны. Мы должны пересмотреть кабальные условия, которые... опустили нашу экономику и социальную сферу ниже плинтуса», — добавил Медведчук.

Ранее директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в интервью CapitalTV оценил последствия снижения объёмов торговли с Россией. По его словам, потери Киева от происходящего в отношениях между странами в 13 раз превышают потери Москвы.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Саливона.

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