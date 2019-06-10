Медведчук заявил о продолжении «системного кризиса» экономики Украины

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что «системный кризис» экономики на Украине продолжается.
Медведчук заявил о продолжении «системного кризиса» экономики Украины
  • Reuters

«Данные Госстата, в том числе о финансовых результатах деятельности больших и средних предприятий Украины за I квартал текущего года, свидетельствуют о том, что системный кризис украинской экономики продолжается», — приводятся слова Медведчука пресс-службой партии.

Он отметил, что прибыль украинских предприятий уменьшилась на 6,8%, а убытки, напротив, возросли ‒ на 1,7% (I квартал 2019-го к I кварталу 2018-го).

«Вырос и удельный вес убыточных предприятий в экономике страны: в I квартале 2019 года он составил 27,2%, в то время как в I квартале 2018-го убыточные предприятия составляли 26,3% от общего числа предприятий», — добавил Медведчук.

Он назвал неслучайным «обвальное снижение темпов прироста прямых иностранных инвестиций» в экономике Украины в I квартале 2019-го.

«Прирост прямых инвестиций в I квартале текущего года составил всего $45,5 млн, а за I квартал 2018-го ‒ более $1,1 млрд. Вот и аукнулись украинской экономике мощным негативом политические решения ноября прошлого года о введении военного положения на половине территории страны. Кто будет отвечать за эти прямые экономические потери? Вопрос риторический. Ни Порошенко, ни его СНБО ни за что отвечать не намерены», — указал он.

Ранее Медведчук заявил, что президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды в 2005 году стали началом обвала экономики Украины.    

Медведчук отмечал, что Украине необходимо восстановить отношения с Россией и СНГ, а также договориться с Москвой по поставкам газа.

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