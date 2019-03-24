Медведчук: обвал экономики Украины начался при президентстве Ющенко

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Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды в 2005 году стали началом обвала экономики Украины.

«Развал экономики Украины после её восстановления во многом в начале 2000-х годов начался в 2005 году, после того как к власти пришёл президент Виктор Ющенко вместе с командой «оранжевых», которую в правительстве возглавляла госпожа Тимошенко», — сказал Медведчук в ходе беседы с телеканалом NewsOne.

По его словам, с 2002 по 2004 год на Украине был зафиксирован экономический рост.

«По итогам 2005 года, когда пришли «оранжевые», произошёл обвал с 12,4 до 2,6% роста ВВП», — пояснил Медведчук.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что безрадостная экономическая ситуация на Украине является следствием политики, проводимой украинскими властями.

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