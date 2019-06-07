В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
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«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трёхстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — заявил Коболев.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News прокомментировал это заявление Бойко.