OMV: строительство «Северного потока — 2» идёт по графику

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Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» идёт по графику, несмотря на ситуацию с Данией.
OMV: строительство «Северного потока — 2» идёт по графику
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Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказал Зеле, OMV не беспокоит ситуация с Данией в контексте «Северного потока — 2», однако в настоящий момент непонятно, будут ли датские власти принимать решение по поводу проекта, основываясь на существующем правовом режиме.

«Всё, с моей точки зрения, зависит от последнего решения, которое мы ждём от Дании. И именно оно определит точные сроки. Сейчас, по информации, которую я получаю, мы всё ещё идём по намеченным изначально срокам и согласно изначальному бюджету», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах энергетической безопасности и противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Зеленского.

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